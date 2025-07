"Effizienter werden": NÖ Pressehaus steht auf "willhaben" zum Verkauf

„Die Schließung des Standortes ist das Ergebnis grundlegender Veränderungen in der Druckindustrie in Europa in den letzten Jahren – darunter Marktveränderungen, steigende Kostenbelastungen und infolgedessen mangelnde Rentabilität“, so das Unternehmen.

NÖN-Zentrale soll in St. Pölten bleiben

Wie geht es nun mit der NÖN-Zentrale in der Landeshauptstadt weiter? „Wir sehen uns nach einem neuen Standort um, haben dabei aber keinen Stress. Klar ist, dass wir aber auf alle Fälle in St. Pölten bleiben“, betont Bergmann. Nachsatz: „Dieser Schritt hätte eigentlich schon viel früher erfolgen sollen.“