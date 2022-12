Kitzbüheler Promi-Koch der Reichsbürger nach Deutschland ausgeliefert

Zwei Wochen nach seiner Verhaftung in einer Personalwohnung in Kitzbühel wurde nun jener Promi-Koch, der zu einem in einer bundesweiten Razzia in Deutschland ausgehobenen „Reichsbürger“-Netzwerk gehören soll, an das Nachbarland ausgeliefert.

Mittwochvormittag ist der 62-Jährige den deutschen Behörden am Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden übergeben worden, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Hansjörg Mayr, gegenüber dem ORF Tirol.

Nach seiner Festnahme in Kitzbühel saß der Bayer zunächst in Innsbruck in Überstellungshaft. Er steht unter Verdacht, Mitglied eines mutmaßlichen Terrornetzwerks zu sein, dass einen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Ihm wäre laut Medienberichten die Rolle zugekommen, sich nach dem Putsch um die Versorgung des „militärischen Arms“ der Verschwörer zu kümmern.