Neustadt-Propst leitet Hospiz in Jerusalem

Die diesjährige Frühjahrstagung der Österreichischen Bischofskonferenz – diesmal im Bildungshaus „Haus der Frauen“ im oststeirischen St. Johann bei Herberstein – war eine Premiere für Josef Grünwidl: Erstmals nahm er als Wiener Erzbischof an dieser Zusammenkunft teil.

Dreimal jährlich treffen einander die zehn Diözesan- (inkl. Militärdiözese), fünf Weihbischöfe, der Abt von Mehrerau (Vbg.) sowie der Generalsekretär der Bischofskonferenz – bei den Tagungen zuvor war Grünwidl als Apostolischer Administrator dabei.

Eine schon länger anstehende Personalentscheidung wurde nun bei der Frühjahrstagung getroffen: die Leitung des Österreichischen Hospizes in Jerusalem. Ab 1. September wird der derzeitige Wiener Neustädter Dompropst Franz Xaver Brandmayr als Rektor des Hauses fungieren. Der 70-Jährige hat bereits als Rektor des Päpstlichen Instituts Santa Maria dell’Anima in Rom (2008–2020) internationale Erfahrung gesammelt und gilt als kirchlich bestens vernetzt. Die Neubesetzung wurde notwendig, weil der frühere Rektor, der burgenländische Diözesanpriester Markus Stephan Bugnyár (2004–2024), wegen des Vorwurfs eines schwerwiegenden Fehlverhaltens gegenüber einem Mitarbeiter dienstfrei gestellt worden war (der Fall liegt zur Prüfung in der vatikanischen Klerusbehörde).

Der Wiener Erzbischof ist von Amts wegen Protektor des 1863 eröffneten Pilgerhauses und für die Ernennung des Rektors zuständig – die Entscheidung Grünwidls wurde von seinen Amtskollegen in St. Johann abgesegnet.