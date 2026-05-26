Drei von 16 Autokindersitzen haben im ÖAMTC-Test "gut" abgeschnitten - die beste Note, die dabei vergeben wurde. Weiters gab es zehn "Befriedigend", und zwei weitere Sitze waren nur "genügend". "Ein Modell ist mit 'Nicht genügend' durchgefallen: Beim Frontalcrash löste sich die Babyschale Kinderkraft Mink Pro 2 von ihrer Isofix-Basis Mink FX2 und wurde durch das Fahrzeug geschleudert", analysierte ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl die am Dienstag vorgestellten Ergebnisse.

Vor dem durchgefallenen Sitz hatten der Mobilitätsclub und seine Partnerorganisationen schon Anfang April berichtet, um rechtzeitig warnen zu können. "Der Hersteller hat direkt und vorbildlich reagiert und bietet seither die Rückgabe oder einen Umtausch des betroffenen Produkts an", sagte Kerbl nun. Dasselbe Modell ohne Isofix-Basis - also bei Sicherung mittels Fahrzeuggurt - war solide "befriedigend" bewertet worden.

Höhere Maßstäbe

Der Test legt deutlich höhere Maßstäbe als die Zulassungsprüfung an. Das sei mitunter der Grund, dass Produkte, die von den ÖAMTC-Fachleuten als "nicht genügend" befunden werden, trotzdem im Handel sind. Die Auswahl an empfehlenswerten Kindersitzen für jedes Alter und in allen Preisklassen sei aber groß: "Bei den mit 'gut' beurteilten Testsiegern ist neben den mittel- bis höherpreisigen Modellen Sirona Ti und Pallas G3 von Cybex mit dem Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size auch ein sehr günstiger Testkandidat zu finden", so Kerbl.