Kindergarten-Ausbildungsoffensive zeigte bisher noch keine Wirkung

Die Kindergartenplätze wurden in Österreich in den vergangenen Jahren stark ausgebaut. Um an das dringend benötigte zusätzliche Personal zu kommen, setzt Österreich seit einigen Jahren auf mehr Ausbildungsplätze. Erst vergangene Woche wurde eine Kampagne gestartet, um neue Elementarpädagogik-Ausbildungsschienen zu bewerben. Der bisherige Ausbau brachte allerdings weder ein Plus bei den Schülerzahlen noch bei den Abschlüssen, zeigen Zahlen des Bildungsministeriums.

Die schwarz-grüne Vorgängerregierung hat ab dem Schuljahr 2021/22 zusätzliche Plätze an den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (Bafep) geschaffen, 150 waren es allein im ersten Jahr. Zu mehr Schülerinnen und Schülern hat das bisher aber nicht geführt. Laut Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch das Bildungsressort waren 2024/25 insgesamt rund 10.400 Personen an der fünfjährigen Bafep-Langform, die mit Berufsausbildung und Matura abschließt, und den zwei- bis dreijährigen Kollegs für Erwachsene eingeschrieben. Das waren zwar mehr als im Schuljahr davor (rund 10.100), aber weniger als etwa 2020/21 (rund 10.600).

Kindergarten-Ausbildung: Verschiebung in Richtung Kollegs Sieht man sich die Detailzahlen für die Kollegs an, wo in den vergangenen Jahren die meisten neuen Plätze geschaffen wurden, gab es immerhin dort im Vergleich zu 2020/21 einen Zuwachs um fast zehn Prozent auf etwas mehr als 2.000 Schülerinnen und Schüler. Hintergrund dieser Schwerpunktsetzung der Politik: Kolleg-Absolventinnen arbeiten deutlich öfter nach dem Abschluss tatsächlich im Kindergarten (rund 80 Prozent gegenüber der Hälfte der Absolventinnen der Bafep-Langform). Allerdings kommt bisher nur ein Drittel aller Bafep-Abschlüsse aus den Kollegs. In den Absolventenzahlen hat sich der 2021 begonnene Ausbau ebenfalls noch nicht niedergeschlagen. In den Schuljahren 2022/23 bzw. 2023/24, also den ersten Abschlussjahrgängen mit zusätzlichen Plätzen, gab es laut Anfragebeantwortung jeweils um die 2.000 Abschlüsse und damit gleich viele wie in den drei Jahren davor. Auch bei den Absolventen gab es zuletzt eine Verschiebung in Richtung Kolleg: 640 Abschlüsse gab es in dieser Ausbildungsform, fast 200 mehr als 2020/2021. Blickt man weiter zurück, wirkt die Entwicklung aber gleich weniger beeindruckend. 2017 lag man laut Daten des Bildungsministeriums bei 600 Kolleg-Absolventinnen. Inklusive der Langform gab es damals mit 2.300 Abschlüssen sogar mehr potenzielle Neo-Kindergartenpädagoginnen als vor Start der Ausbildungsoffensive.