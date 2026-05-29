Kinder-Radunfälle in Österreich: Höchster Wert der letzten 20 Jahre

Im Vorjahr verunglückten in Österreich insgesamt 3.559 Kinder im Straßenverkehr, um fast 16 Prozent mehr als im Jahr 2024. Die Zahl der bei einem Verkehrsunfall verunglückten radfahrenden Mädchen und Buben ist sogar um 25 Prozent auf 810 gestiegen. Das gab die Mobilitätsorganisation VCÖ in Berufung auf Daten der Statistik Austria bekannt. Das sei der höchste Wert der vergangenen 20 Jahre. Der VCÖ fordert verstärkte Maßnahmen für ein kindgerechtes Verkehrssystem.

"Zu schmale Radwege, Lücken im Radwegenetz oder zu hohes Tempo des Verkehrs erhöhen das Unfallrisiko beim Radfahren, insbesondere für Kinder. Dass der Handlungsbedarf in Österreich groß ist, unterstreicht auch die Unfallstatistik", sagte VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Im Vorjahr stieg die Zahl der im Straßenverkehr mit dem Fahrrad verunglückten Kinder um 164 auf 810.