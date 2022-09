Kinder in Karthalle kollabiert: Strafantrag eingebracht

Nachdem im Jänner sechs Personen, unter ihnen fünf Kinder, wegen zu hoher CO-Werte in einer Go-Karthalle im Bezirk Wolfsberg kollabiert waren, dürfte sich der Betreiber nun vor Gericht verantworten müssen. Gegen ihn wurde Strafantrag wegen fahrlässiger Gemeingefährdung eingebracht, bestätigte Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, am Mittwoch einen entsprechenden Online-Bericht der "Kleinen Zeitung".

Zu dem Vorfall war es am Abend des 15. Jänner gekommen. In der Halle hatte es eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration gegeben, weshalb sechs der 20 Personen in der Halle kollabierten. Sie wurden ins Freie gebracht und mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Dem Betreiber wird nun vorgeworfen, die nötigen Wartungsarbeiten an der Lüftungsanlage unterlassen zu haben.