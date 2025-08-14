KI als Gefahr: Staatsschutz warnt vor Einsatz durch extremistische Gruppen

Die Direktion Staatsschutz Nachrichtendienst (DSN) warnt vor einer potenziellen Zunahme der Gefahr durch den gezielten Einsatz Künstlicher Intelligenz durch extremistische Gruppen. Moderne KI-gestützte Systeme könnten genutzt werden, um "Menschen mit maßgeschneiderter Propaganda zu radikalisieren", warnt der zuständige SPÖ-Staatssekretär im Innenministerium, Jörg Leichtfried. Man werde die Tendenzen "ganz genau beobachten", versicherte er in einer Aussendung am Donnerstag.

Moderne KI-Systeme könnten laut Verfassungsschutz künftig in der Lage sein, große Datenmengen automatisiert auszuwerten und so individuelle psychologische und soziale Merkmale von Nutzerinnen und Nutzern analysieren. In einem solchen Szenario könnten extremistische Organisationen diese Technologien nutzen, um maßgeschneiderte Inhalte zu entwickeln, die gezielt auf persönliche Überzeugungen, Interessen und Schwachstellen zugeschnitten sind.

So könnte die KI etwa gezielt Personen ausfindig machen, die für radikale Inhalte empfänglich sind und personalisierte extremistische Inhalte generieren. KI-gesteuerte Chatbots und täuschend echte, gefälschte Videos könnten dazu genutzt werden, den Einfluss extremistischer Narrative erheblich zu verstärken. Für Sicherheitsbehörden große Herausforderung Herkömmliche Überwachungs- und Gegenmaßnahmen würden hier an ihre Grenzen stoßen, da sich KI-generierte Inhalte dynamisch verändern und klassische Erkennungsmechanismen umgehen können. Besonders problematisch wäre laut Verfassungsschutz, wenn extremistische Akteure generative KI gezielt einsetzen, um beispielsweise Verzerrungen oder Lücken in Sprach-, Bild- oder Desinformationserkennung zu finden und diese ausnutzen. Dadurch würden personalisierte Radikalisierungswege entstehen, die schwerer zu durchbrechen sind als herkömmliche Propaganda.