Sogar ein "politisches Statement" war der Meldung zu entnehmen: "Für mich ist die Katzensteuer schlichtweg ein Affront und ich frage mich schon, wer in der EU solche Entscheidungen trifft. Ich bin ebenfalls Katzenbesitzer und dass ich jetzt für meine beiden Stubentiger zwischen 100,- und 140,- Euro pro Monat hinblättern soll, geht mir nicht ein", wird ein "VP-Mandatar aus der Region, der anonym bleiben möchte", in dem Artikel "zitiert".

"Für die Besitzer von Stubentigern könnte es nach der neuen Regierungsbildung teuer werden," schrieb die Regionalstelle von Mein Bezirk in Schwaz (Tirol), die die Meldung in Umlauf brachte. Von der "Hardcore-Budgetsanierung" in Österreich sowie einer "neuen EU-Verordnung, die dazu verpflichtet, Haushalte mit Katzen zu besteuern " war da die Rede – ohne Aussicht auf Rabatt für die etwaige Zweitkatze. Unerhört!

Entwarnung: Alles nur Satire

Die (Online)-Empörung über die Meldung war groß, woraufhin sich die Zeitung beeilte, klarzustellen, dass es sich bei dem "Bericht", der am 27. Februar erschien, lediglich um einen "Satire-Beitrag anlässlich des unsinnigen Donnerstags 2025" handelte.

Die Reaktionen auf den Scherz des Blattes waren gemischt, viele User nahmen es mit Humor, manche zeigten sich verstimmt: "Könnts ihr bitte so Satire Meldungen in Zukunft unterlassen? Ein Teil der Menschheit ist in der Zwischenzeit völlig verblödet und glaubt alles, was irgendwo steht," zeigt sich etwa ein Leser im Kommentarbereich erzürnt.