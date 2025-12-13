Er gilt nicht unbedingt als Schönheit, hat Schuppen, ist Bartelträger und definitiv kein Jäger. Er gehört zu den harmlosen Zeitgenossen – mit dem schlechten Ruf, einen schlammigen Nachgeschmack zu hinterlassen. Aber er lebt, und das zählt heutzutage mehr denn je, nachhaltig. Deshalb macht er sich besonders gut beim Weihnachtsessen.

Der Karpfen ist ein „Friedfisch“. Er frisst Algen, Plankton und Lebewesen, die am oder im Boden der Teiche leben, wie Würmer und Insektenlarven. Fische stehen nicht auf seinem Speiseplan. "Der Beste" Das heißt, Züchter füttern höchstens etwas Getreide zu. Bei Lachs und anderen Arten sieht das ganz anders aus: Sie bekommen Fischmehl aus Wildfischen. Für ein Kilo Zuchtlachs braucht es bis zu vier Kilo Wildfisch. „Der Karpfen ist ein empfehlenswerter Fisch“, sagt der WWF-Fischexperte Axel Hein. „Der beste aus Sicht der Nachhaltigkeit.“ Besonders gilt das für Karpfen aus Österreich, ideal in Bio-Qualität. Das ist auch im Fischratgeber des WWF ersichtlich.

Zahlen 51,2 Kilogramm ist das Weltrekordgewicht eines Karpfens aus Ungarn.

ist das Weltrekordgewicht eines Karpfens aus Ungarn. 20 Grad Wassertemperatur mag der Karpfen. Ab dieser Temperatur wächst er schnell.

mag der Karpfen. Ab dieser Temperatur wächst er schnell. 35 Zentimeter misst der Karpfen im Durchschnitt.

misst der Karpfen im Durchschnitt. 557 Tonnen Karpfen wurden in Österreich 2023 verkauft.

Karpfen wurden in Österreich 2023 verkauft. 1.600 Arten zählen zu den Karpfenartigen.

Der Karpfen fühlt sich auch in flachen und wärmeren Gewässern wohl. Um die Fischpopulation gesund zu halten, bringen Teichwirte Schwung in ihre Gewässer. Der Hecht sorgt für Bewegung Auf zwei Karpfen kommt ein Räuber. Der berühmte Hecht (im Karpfenteich) wird vom Zander oder Welsen unterstützt. Das ergibt ein ausgewogenes Ökosystem. Die Karpfen bleiben in Bewegung.