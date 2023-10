Kärntner setzten gestohlenes Auto in Brand und überfielen 21-Jährige

Ursprünglich war die Polizei am Sonntag, dem 15. Oktober, gegen 23:50 wegen eines versuchten Einbruchsdiebstahls in ein Wohnhaus in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See (Bezirk Völkermarkt) alarmiert worden.

Im Zuge einer Fahndung wurde ein Pkw angehalten und die drei Insassen kontrolliert. Die Beamten entdeckten im Fahrzeug neben verbotenen Waffen auch Einbruchswerkzeug. Die drei Insassen, ein 17-, ein 18- und ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg, wurden wegen Verdachts des Einbruchsdiebstahls festgenommen.

Wie sich später herausstellten sollte, hatten die drei Kärntner zahlreiche weitere Straftaten begangen, wie die Polizei berichtet.