Kärntner lag drei Tage lang hilflos in seinem Haus am Boden

Ein 68-jähriger Mann ist nach einem Sturz in seinem Haus in Völkermarkt drei Tage lang hilflos am Boden gelegen. Ein 54-Jähriger hatte am Montag die Polizei verständigt, weil er seit Tagen nichts von seinem Bekannten gehört hatte und sich deshalb Sorgen machte. Die Feuerwehr öffnete eine Tür, Polizisten fanden den 68-Jährigen schließlich am Boden liegend vor. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Der 68-Jährige war bei Bewusstsein, er gab an, dass er gestürzt sei und schon seit einigen Tagen am Boden gelegen sei. Wie lange der Sturz her ist, konnte er aber nicht mehr sagen. Da die Post und die Zeitungen der letzten Tage vor der Tür lagen, kann man davon ausgehen, dass er seit mindestens Freitag am Boden gelegen war.