Kärnten: Streit um Abstandsregel eskaliert

Ein Streit um den Zwei-Meter-Abstand ist am Mittwochabend in einem Geschäft in Spittal an der Drau völlig eskaliert. Laut Polizei geriet ein Ehepaar, ein 61 Jahre alter Mann und seine 58-jährige Frau, mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit, weil diese ihrer Meinung nach den Abstand zu ihnen nicht eingehalten hatten.

Im Zuge des Streits wurden ein 15-jähriges Mädchen und ein 17-Jähriger verletzt, der Bursch beschädigte außerdem das Auto des Paares.