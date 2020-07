Kärnten: Bub von Pferd ins Gesicht getreten

Ein neun Jahre alter Bub ist am Donnerstag in Kärnten von einem Pferd ins Gesicht getreten und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, passierte der Unfall während eines Feriencamps unter dem Motto "Pferd-Natur-Leben" in Maria Saal (Bezirk Klagenfurt-Land).

Der Bub war beim Aufsteigen ausgerutscht und unter das Pferd gefallen, das Tier erschreckte sich, schlug aus und traf den Schüler.