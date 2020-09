Kärnten: Betrunkener setzte Strohballen in Brand

Ein 33-jähriger Kärntner hat in der Nacht auf Freitag auf einem Veranstaltungsgelände in Pörtschach am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) einen Müllcontainer und mehrere als Dekoration aufgestellte Strohballen angezündet.

Brand gelöscht

Eine Polizeistreife bemerkte den Brand und löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher. Der Brandstifter lief davon, wurde aber wenig später geschnappt. Er war schwer betrunken.