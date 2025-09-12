Kabarett am See: Lachmuskeltraining in Oggau und Mörbisch

Heute Freitag wird das Kleinkunstfestival „ Kabarett am See “ eröffnet. An zwei Wochenenden werden bis 21. September die Lachmuskeln in zwei Spielstätten strapaziert: Im Gemeindekeller Oggau und im alten Kino Mörbisch .

Seit vier Jahren ist das Duo „ Flo und Wisch “ für die künstlerische Leitung zuständig. Auch für die 2025er-Ausgabe des Festivals konnten Stars der österreichischen Kabarettszene gewonnen werden.

Den Anfang macht heute Abend Andreas Vitásek mit seinem Programm „Spätlese“ in Oggau. Das Programm geht am Samstag mit einer Nachmittagsvorstellung von Katharina Strasser weiter. Sie lässt in ihrem musikalischen Programm die legendäre Cissy Kraner hochleben. Am Abend wird es Zeit für den „Seltsamen Fall des Benedikt Mitmannsgruber“. Am Sonntag geben sich ab 15.30 Uhr Joesi Prokopetz & Dieter Chmelar die Ehre.

Am zweiten Wochenende übersiedelt das Event nach Mörbisch, wo Tricky Niki, Stermann & Grissemann sowie Murg & Bernardin auf der Bühne stehen werden.