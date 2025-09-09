Was Sie beachten sollten, wenn Sie im Burgenland Sturm bestellen

Während die Passionsspieler in St. Margarethen schon Ostern 2026 entgegenfiebern, steht für burgenländische Gourmets derzeit eine andere Dreifaltigkeit im Mittelpunkt: Das erste Martinigansl, der Jungwein – doch zuerst kommt der Sturm .

Seit etwa zwei Wochen füllen die ersten Weingüter das sagenumwobene, trübe Getränk in 2-Liter-Dopplerflaschen ab.

Beim Sturmgenuss gibt es ganz unterschiedliche Präferenzen. Die einen, wie Ihr Kolumnist, bevorzugen den Wein in spe frisch, süß, gut gekühlt und gerne mit etwas Sodawasser gespritzt. Anderen schmeckt der Sturm erst, wenn er tagelang außerhalb des Kühlschranks herbe Säure entwickeln durfte. Dabei gilt es zu bedenken, dass der Alkoholwert des Sturms stark variieren kann: Dieser liegt anfangs nur bei einem bis vier Volumsprozenten, kann bei fortschreitender Gärung aber bis auf Weinstärke von circa elf Prozent Alkohol ansteigen.