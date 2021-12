Jugendlicher warf in Villach Feuerwerkskörper auf Passanten

Gegen 19.00 Uhr hatte ein Mitglied der Gruppe einen Jugendlichen in einem Fast-Food-Restaurant attackiert und dessen Brille beschädigt. Kurz darauf warf einer von ihnen am Hauptplatz in Villach einen Feuerwerkskörper in eine Fußgängergruppe, eine 21-Jährige erlitt ein Knalltrauma und musste ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert werden.

Die Burschen wurden daraufhin von Passanten angesprochen, begannen aber sofort, auf diese einzuschlagen. Dabei wurde ein 17-Jähriger schwer, sowie ein 20-Jähriger und eine 17-Jährige leicht verletzt. Die Tatverdächtigen sollen in den kommenden Tagen einvernommen werden.