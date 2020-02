Josef Marketz zum neuen Kärntner Bischof geweiht

In seiner Predigt nahm Benno Elbs, Bischof der Diözese Feldkirch, auf die bisherige Aufgabe Marketz' als Direktor der Kärntner Caritas Bezug. Er kenne die Sorgen der Menschen genau: "Dein Ort als Bischof ist an der Seite der Armen und Vergessenen." Die Zukunft, auch in der Kirche, liege im Wir - wie es auch im offiziellen Auftritt der Caritas heiße: "Das Wir ist größer als das Ich."

Ein Teil der Zeremonie wurde auch auf slowenisch abgehalten - so antwortete der Kärntner Slowene Marketz auf die entsprechenden Fragen, mit der er seine Bereitschaft zum Bischofsamt erklärte, jeweils mit "Ich bin bereit - pripravljen sem". Danach erfolgte die Allerheiligenlitanei, bei der sich der designierte Bischof als Zeichen der Hingabe ausgestreckt auf den Boden legte.

Die Weihe wurde mit der Handauflegung durch Erzbischof Franz Lackner und die anderen anwesenden Bischöfe sowie das Weihegebet fortgesetzt. Dabei hielten zwei Diakone ein geöffnetes Evangeliar, ein Buch mit den Evangelien des Neuen Testaments, über den Kopf von Marketz.