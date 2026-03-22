Kinderanwältin zu Social-Media: Neue Verbote nicht der richtige Weg

Seit Dezember gilt in Australien ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren. Die österreichische Bundesregierung wird aller Voraussicht nach bereits nächste Woche ihre Pläne für ein solches Verbot präsentieren. Die Salzburger Kinderanwältin Johanna Fellinger sieht in der ZiB2 ein generelles Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendlich kritisch. Zwar müsse digitaler Kinderschutz oberste Priorität haben, neue zusätzliche Verbote seien aber nicht der richtige Weg.

"Uns (Anm: den Kinder- und Jugendanwälten) liegt ein effektiver und wirksamer digitaler Kinderschutz sehr am Herzen und das hat oberste Prämisse", sagte Fellinger. Man könne daher nicht sagen, "dass wir prinzipiell gegen ein Social-Media-Verbot sind". Für unter 14‑Jährige gebe es bereits Regelungen im Datenschutzrecht, weshalb man "gegen neue zusätzliche Verbote" sei. Stattdessen brauche es eine konsequentere Umsetzung: "Wir sind dafür, dass die bestehenden Regelungen gestärkt werden." "Digitale Welt ist auch Schutzraum" Ein Blick nach Australien zeige laut Fellinger, dass Verbote leicht umgangen werden können. "Studien zeigen und Experten betonen auch immer wieder, dass wirksamer Schutz geht vor allem auch Hand in Hand mit effektiver Medienbildung und Befähigung und nicht mit Ausgrenzung." Digitale Medien seien nicht mit Alkohol oder Nikotin vergleichbar: "Die digitale Welt, die ist eben zugleich Risikoverstärker und aber auch Schutzraum für Kinder und Jugendliche."