Dass Jochen Danninger die niederösterreichische Landespolitik verlässt, wurde vergangenen Freitag von der Führung der blau-gelben Volkspartei von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Gratulationen kommentiert. Immerhin wechsle er als Generalsekretär an die Seite von Österreichs Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer.

Ob tatsächlich alle in der Partei so glücklich darüber waren, bleibt dahingestellt. Mit dem Klosterneuburger verlässt jener Mann die Landesbühne, der als einer der engsten Vertrauten von Johanna Mikl-Leitner gilt und der mit seinem blauen Gegenüber, FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel, die schwarz-blaue Koalition in St. Pölten am Laufen hält. Über diese beiden Männer sind bisher alle gemeinsamen Themen abgewickelt worden. Sie mussten dafür sorgen, dass der öffentliche Streit in der Regierung bzw. im Landtag ausbleibt.

Jetzt muss der ÖVP-Klub seine Führung neu aufstellen. Immer auch mit dem Blick auf den blauen Partner, der mit Reinhard Teufel sicherlich einen seiner polittaktisch versiertesten und auch innerhalb der FPÖ mächtigsten Vertreter hat.