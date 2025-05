WKO-Bestellung fix: Danninger folgt auf ÖVP-Minister Hattmannsdorfer

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (M.) und Niederösterreichs ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger (li.) statteten Wolfgang Pawlinetz am Dienstag in Berndorf einen Besuch ab.

Nun hat WKO-Präsident Harald Mahrer sich für Hattmannsdorfers Nachfolge entschieden. In einer Aussendung betont Danninger, der bereits Erfahrung als Staatssekretär in der Regierung sammelte und als einer der maßgeblichen Player in der ÖVP-FPÖ-Regierung in Niederösterreich gilt, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen sei, er sich jedoch nie vor großen Herausforderungen gedrückt habe.