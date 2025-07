„Jetzt bin ich ein Mörder“: Frau im Drogenrausch erschlagen

Es sind Schreie, die durch Mark und Bein gehen. Mit verzerrtem Gesicht tritt ein 20-Jähriger auf sein Opfer ein. Dabei brüllt er unverständlich, ehe er filmende Zeugen wahrnimmt und die 46-Jährige zurück in die Wohnung schleift. All das und noch mehr wurde den Geschworenen – und einigen Angehörigen – am Montag am Wiener Landesgericht zugemutet.