Jänner in Österreich mild und oftmals zu trocken

Der Jänner hat hierzulande mehr milde als kalte Wetterlagen gebracht. Das ging aus der vorläufigen Monatsbilanz der Geosphere Austria hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Im Tiefland Österreichs lag die Temperatur um 1,5 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020. Auf den Bergen war es um 1,6 Grad milder, wie Klimatologe Alexander Orlik sagte. Der Jänner war im Tiefland Österreichs der 22 wärmste Monatsbeginn in der 258-jährigen Messgeschichte.

Regional gab es allerdings durchaus große Unterschiede: um etwa 25 bis 75 Prozent waren Regionen im Gebiet vom Nordburgenland über Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und die nördliche Obersteiermark bis zum Großteil von Salzburg zu trocken. In Teilen des Weinviertels und in der Rax-Schneeberg-Region waren es zum Teil um 90 Prozent weniger. In Osttirol, Oberkärnten und im Lungau sowie punktuell am Tiroler Alpenhauptkamm und im Rheintal gab es hingegen um etwa 20 bis hin zu 120 Prozent mehr Niederschlag als im vieljährigen Mittel. Spitzenreiter war der Bereich der Karawanken mit 180 Prozent mehr Niederschlag.

Relativ wenig Schnee

In den tiefen Lagen des Landes lag in diesem Jänner nur wenig Schnee. An der Wetterstation Wien Hohe Warte gab es im Jänner nur einen Tag mit Schneedecke. Im Vergleich: In der Klimaperiode von 1991 bis 2020 waren es im Mittel zehn Tage. In Innsbruck gab es heuer sechs Schneetage (im Mittel 18) und in Bregenz fünf (im Mittel elf). In Klagenfurt gab es gar nur einen Tag mit Schneedecke - im vieljährigen Mittel sind es 17.