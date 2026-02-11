Jäger erschoss Hündin in der Steiermark: „Bailey fehlt überall“

„Bei Finsternis mag ich nicht rausgehen, ich habe Angst. Aus dem Fenster schaue ich nicht gerne, ich sehe genau zu jener Stelle hin, wo es passiert ist. Und die Nächte sind unruhig, Gedanken und Bilder kommen immer wieder – egal, wie sehr wir versuchen, zur Ruhe zu kommen.“ Beinahe ein Monat ist es nun her, dass die Hündin von Alina Prinz und Michael Gastgeber von einem Jäger erschossen wurde. Seitdem trauert das junge Paar aus St. Marein im Mürztal, Steiermark, um Bailey.

Aber nicht nur sie leiden, auch der zweite Hund des Paares, Johnny, vermisst seine Spielgefährtin offensichtlich: „Johnny trauert, er wirkt viel müder, er schläft viel, dann ist er wieder total unruhig, das war er früher nie.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alina Prinz Bailey (li.) und Johnny

Am Abend des 13. Jänner dreht die 24-Jährige eine Runde mit den beiden Hunden. Zurück am Hof lässt Prinz die Tiere von der Leine und wirft ihnen einen Ball zu. Kurz dreht sie sich um zum Heulager, weil sie etwas nachschauen will.

Ein Schuss, ein Schrei „Plötzlich höre ich einen Schuss und einen Schrei.“ Sie ruft nach den Hunden, Johnny kommt sofort, Bailey ist nirgends zu sehen. Panisch läuft die junge Frau ums Haus und sucht die Hündin. „Nach drei Minuten höre ich einen zweiten Schuss und wieder einen Schrei. Da wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert ist.“ Sie habe sich nicht nach draußen getraut, eine Freundin habe dann nachgeschaut. "Es tut mir leid, ich habe geschossen" Da sei der Jäger gekommen und habe gesagt: „Ich habe geschossen, es tut mir leid.“ Er habe den Australian-Sheperd-Husky-Mischling, der eine Warnweste trug, mit einem Fuchs verwechselt. Der Abstand zum Hochstand betrug 17 Meter, es waren Fleischköder ausgelegt gewesen. Alina Prinz ist am Boden zerstört, ihr Partner Michael Gastgeber erfährt vom dramatischen Ereignis beim Eishockeytraining und macht sich sofort auf den Heimweg.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alina Prinz Michael Gastgeber und Alina Prinz unterwegs mit ihren beiden Hunden.

Die Erzählung mutet ähnlich an wie jene von Fabian Pritz: Bei einem Spaziergang im Dezember des Vorjahres wurde sein Hund Cooper getötet, weil ein 84-jähriger Jäger ihn mit einem Fuchs verwechselte. Der 30-Jährige aus Oberösterreich kämpft bis heute mit dem Verlust, der Hund hatte ihn auf seinem Weg aus den Depressionen begleitet.

Zurück ins Mürztal: „Besonders weh tut uns der Umgang mit unserem zweiten Hund Johnny. Ihn zu füttern ist schwer, weil wir dabei jedes Mal spüren, dass wir das Futter jetzt „nur“ noch für ihn herrichten. Auch die Spaziergänge schmerzen – jeder Gang erinnert uns daran, dass wir diese Wege früher gemeinsam mit zwei Hunden gegangen sind“, sagt Alina Prinz. Johnny darf seitdem nicht mehr ohne Leine in den Hof. Die Angst sei ständig und bestimmend da. „Ich selbst leide teilweise unter Panikattacken. Im Dunkeln traue ich mich nicht mehr vor die Haustür, schon gar nicht mit meinem Hund“, sagt die junge Frau: „Bailey fehlt uns einfach immer und überall.“

Hunde-Tattoo Jeder Mensch verarbeitet seine Trauer anders. Alina Prinz hat vor dem Haus ein Kreuz mit dem Namen der Hündin aufgestellt und schaut sich oft Bilder und Videos des imposanten Tieres an. Michael Gastgeber hat sich kürzlich ein Porträt von Bailey tätowieren lassen. „Bald wird der Anruf des Krematoriums kommen, dass wir ihre Asche holen müssen. Mir graut davor.“