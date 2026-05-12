Islamischer Extremismus nimmt zu: Diese Strategien sollen gegenwirken

Die Zahlen sind aussagekräftig: 42.000 Menschen mit Schutzstatus hätten 2025 Zugang zum Arbeitsmarkt gehabt - und diesen nicht genutzt. 13.000 Deutsch- und Wertekurse wurden unentschuldigt abgebrochen. Das ist eine Entwicklung, die Integrationsministerin Claudia Bauer, ÖVP, nicht zusagt. Im Rahmen der Integrationskonferenz ist sie derzeit in Linz und sagt: "Wir ändern nun den Zugang zur Integration. Sie ist keine Freiwilligkeit mehr, sondern Verpflichtung."

Ermöglicht wird der neue Kurs durch das so genannte Integrationspflichtengesetz, das in der Koalition teils heftig diskutiert wird, nun aber noch vor dem Sommer auf Bundesebene beschlossen werden soll. Arbeit, Deutsch, Werte Das Gesetz orientiert sich an den drei Pfeilern "Arbeit, Deutsch und Werte". Für alle, die Deutschkurse abbrechen oder sich dem Arbeitsmarkt entziehen, soll es künftig Konsequenzen, etwa in Form von Geld- oder im Extremfall sogar Haftstrafen geben. "Die Integrationsphase dauert drei Jahre, innerhalb dieser Zeitspanne sind alle Leistungen kostenlos, danach wird es Selbstbehalte geben", so die Integrationsministerin.