Wie invasive Fischarten Hochgebirgsseen gefährden

Von Menschen eingebrachte Fische sind in Gebirgsseen weit verbreitet und können diese Ökosysteme massiv beeinflussen, zeigt das europäische Forschungsprojekt "FishME", an dem auch Forschende der Uni Innsbruck beteiligt waren. Sie haben alpine und hochalpine Seen in Österreich, Italien und Frankreich untersucht und festgestellt, dass in 54 der 101 analysierten Gewässer von Menschen eingebrachte Fische schwimmen - obwohl ein Großteil davon in Schutzgebieten lag. Fische werden schon lange in Hochgebirgsseen eingebracht. So setzten Mönche im 15. Jahrhundert im Auftrag Kaisers Maximilian I. Fische in Tiroler Hochgebirgsseen aus, darunter atlantische Forellen (Salmo trutta). Manche Nachkommen dieser invasiven Tiere leben immer noch, etwa im Gossenköllesee. Rund 500 dieser Forellen schwimmen in dem auf rund 2.400 Metern Höhe gelegenen See in den Stubaier Alpen, berichtet der Wissenschaftsfonds FWF, der die Forschungsarbeiten gefördert hat, in einer Aussendung.

Fatale Auswirkungen Auch heute werden noch Fische ausgesetzt, etwa für die Gastronomie oder die Sportfischerei. Der am Projekt "FishME" beteiligte Limnologe Ruben Sommaruga vom Institut für Ökologie der Universität Innsbruck vermutet, dass aus diesen Gründen "unter anderem Forellen in den Timmelsjochsee im Tiroler Ötztal und andere Hochgebirgsseen gelangt sind". Ein solcher Fischbesatz kann laut Sommaruga fatale Auswirkungen haben. Die Ernährungsgewohnheiten der eingebrachten Fische schaden den Ökosystemen im und rund ums Wasser. Entwickeln sich beispielsweise weniger Larven zu Mücken, fehlen diese als Nahrungsquelle für Vögel und Reptilien. Folgen der Mangelernährung Auch für die Fische sind die kargen Seen kein idealer Lebensraum. "Sie sind arm an Nährstoffen und wenig produktiv. Das bedeutet, die Fischpopulationen können sich nicht in einem gesunden Maße ernähren und vermehren", so Sommaruga. Mit seinem Team fand er in manchen Fischmägen auch Jungfische der eigenen Spezies vor. Französische Kollegen fischten Fische mit stark deformierten Köpfen und überdimensionierten Augen aus Hochgebirgsseen - eine Folge von Mangelernährung. Dabei unterscheiden sich die Auswirkungen je nach Fischbesatz: In Seen, in denen Elritzen (Phoxinus phoxinus) oder Saiblinge vorhanden sind, gehen die einheimischen Tierarten stärker zurück als in jenen, in denen Forellen leben. "Elritzen sind die schlimmste Fischart, die in diese Seen eingeschleppt werden", so Sommaruga.