Eine Kärntner Kuh kratzt sich und verblüfft die Wissenschaft

Veronika sorgt in der Forschungswelt für Aufsehen. Die Kuh ist 13 Jahre alt und ein Haustier. Sie wird nicht für die Milch- oder Fleischproduktion gehalten. Das Besondere: Veronika nutzt Werkzeug. Vor zehn Jahren beobachtete ihr Besitzer, der Biobauer und Bäcker Wittkar Wiegele, wie die Kuh gezielt Äste aufhob, um schwer erreichbare Stellen zu kratzen. Die Wissenschafter kamen erst vor einem Jahr ins Spiel. Ein Freund der Familie filmte Veronika und schickte das Video an Alice Auersperg. Die Kognitionsforscherin hatte im Februar vergangenen Jahres ihr Buch „Erfindergeist der Tiere“ veröffentlicht.

Im Video sieht man: Veronika nimmt mit der Zunge einen Stock, hält ihn zwischen Zahnreihen und Gaumenplatte – und kratzt ihre Flanken. Die Aufnahme weckte Auerspergs Forschergeist. Die Professorin am Messerli Forschungsinstitut der Vetmeduni Wien fuhr mit ihrem Kollegen Antonio Osuna-Mascaró nach Kärnten. „Verblüfft“ „Wir dachten, wir müssten lange warten, um das Verhalten zu beobachten“, erinnert sich Osuna-Mascaró. „Aber sobald ein Stock in ihrer Nähe lag, hob sie ihn auf und begann sofort damit, sich zu kratzen, in einer Art und Weise, die uns verblüfft hat.“

Die Forscher entwickelten einen Versuch: Entspricht das Verhalten einer flexiblen Werkzeugnutzung? Dazu gehört, ein Objekt zur Verlängerung des eigenen Körpers einzusetzen und dabei mechanische Kraft auf ein Ziel auszuüben. Das Experiment Osuna-Mascaró fuhr nach Nötsch. Veronika bekam einen Besen mit harten Borsten. Er lag waagrecht am Boden. Die Forscher änderten die Borstenausrichtung bei jedem Durchgang. Was machte Veronika?

Die Ergebnisse, kürzlich in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlicht, waren bemerkenswert. Veronika bevorzugte eindeutig das borstige Ende, wenn sie feste, breite Körperregionen wie ihren Rücken kratzte. Bei weicheren, nachgiebigen Bereichen ihres Unterkörpers, etwa Euter oder Bauchhaut, nutzte sie die Stielseite, meldete die Vetmeduni Wien in einer Mitteilung. Die Überraschung „Was mich wirklich überrascht hat“, sagt Osuna-Mascaró, „war, dass sie nicht einfach das nächstgelegene Ende ergriff. Sie passte das Werkzeugende und die Technik daran an, welche Körperstelle sie bearbeiten wollte. In diesem Moment wurde mir klar, dass sie den Besen tatsächlich als echtes Mehrzweckwerkzeug einsetzt.“

Das Institut Das Messerli Forschungsinstitut in Wien widmet sich der Untersuchung von Mensch-Tier-Beziehungen. Um die Entstehung menschlicher werkzeugtechnischer Fähigkeiten zu verstehen, sei es notwendig, zu untersuchen, wie ähnliche Fähigkeiten bei Arten entstehen, die weit von uns entfernt sind, so die Forscherin Alice Auersperg.

Für das Kratzen des Oberkörpers führte die Kuh den Besen mit weiten, schwungvollen Bewegungen, die an einen Menschen mit einer Bodenbürste erinnern. Die Nutzung des Stiels am Unterkörper hingegen war kontrolliert, vorsichtig und eng fokussiert. Viele Tierarten verwenden Werkzeug, aber bisher war nur von Schimpansen bekannt, dass sie einen Gegenstand auf unterschiedliche Art benutzen.