Innsbrucker Meduni zu Hackerangriff weiter zurückhaltend

Am Samstag, als der Angriff erfolgte, dachte man zuerst, dass es sich um einen „Breakdown“ handle, sagte Groß. Man wollte die Situation erst „analysieren“, das Ausmaß sei erst am Sonntag ersichtlich geworden. Die tirol kliniken wurden dann später - wie die APA erfuhr erst am Montag - informiert. Obwohl die tirol kliniken und die Meduni getrennte Institutionen sind, werden Patientenbefunde von Instituten der Universität an die Klinik übertragen.

"Überschaubar"

Laut Renner habe es sich in diesem Fall aber um einen „überschaubaren Angriff“ gehandelt. Groß kündigte für die Universität einen Stufenplan an, um künftig besser gerüstet zu sein. Sie betonte aber: „Wir waren nicht unvorbereitet“, man habe im Haus zuvor ein „gutes Back-up System“ gehabt, daher sei die Wiederherstellung „rasch möglich“ gewesen.

Das Landeskriminalamt teilte gleichzeitig mit, dass auch von der Exekutive keine Details bekannt gegeben werden. Es wurde festgehalten, dass digitale Ermittlungen „grundsätzlich sehr komplex, aufwendig und zeitintensiv“ seien. Spuren führen oft ins Ausland, internationale Rechtshilfe werde häufig nötig. Laut Cybercrime Report des Bundeskriminalamtes steigt die Internetkriminalität laufend: Im Jahr 2021 wurden 46.179 Fälle angezeigt, um 28,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor.