Innsbrucks Wasserschloss: Warum Tirol auf einem flüssigen Schatz sitzt

Doch der Klimawandel macht sich nicht nur in den von Grundwasser abhängigen Regionen Österreichs im Flachland bemerkbar, in denen sich lange Trockenphasen relativ unmittelbar auswirken. „Wir haben über die letzten Jahre beobachtet, dass die Schüttungen zurückgegangen sind“, sagt Robert Gschleiner , der bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) für den Bereich verantwortlich ist.

Sie liegt an einem der vielen Wanderwege in den Wäldern der Nordkette und versorgt etwa 90 Prozent der Bevölkerung der Tiroler Landeshauptstadt mit Trinkwasser . Ein neues Portal, das in den Fels führt, zeugt von einem Erweiterungsprojekt der ursprünglich aus drei Stollen bestehenden Anlage. Sie wurde in den 1940er- und 1950er-Jahren errichtet – ein vermeintlich ewig sprudelnder Quell der Freude.

Langzeitprognose: Die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) gehen davon aus, dass in den kommenden 50 Jahren der Wasserverbrauch der Stadt um 350 Liter/Sekunde steigen werden – also um jene Menge, die nun zusätzlich gewonnen wird. Die Versorgungssicherheit von Innsbruck ist somit für Jahrzehnte gesichert.

Trockenere Frühjahre

Dabei geht es weniger um die über ein gesamtes Jahr gefassten Wassermengen. „Man hat gesehen, dass es in einem trockenen Frühjahr wie heuer bei den notwendigen Tagesspitzen knapp werden könnte. In dieser Zeit werden etwa auch die Schwimmbäder befüllt“, sagt IKB-Projektleiter Markus Wippersberger. Nicht, dass nicht genug Wasser im Berg wäre. Die Physik will es, dass die herausfließenden Mengen davon abhängig sind, dass an der Oberfläche Schmelz- oder Regenwasser nachdrückt.

Durch eine große Tür geht es gemeinsam mit den Männern hinein in den Berg in einen über vier Meter hohen und in den vergangenen drei Jahren ausgebrochenen Tunnel. Der Weg führt entlang eines großen blauen Rohrs, bis sich dieses in zwei Leitungen aufsplittet. In der einen fließt seit vergangenem Dezember das Wasser aus einer neuen Fassung, in der anderen jenes aus einem alten Stollen.

„Über dem hat 2012 eine Mure den Boden aufgerissen und wir hatten massive Eintrübungen im Wasser“, sagt Gschleiner. In der Folge reifte bei den IKB der Plan, die Problemzone mit einem neuen Stollen zu umgehen. „Das war das erste Ziel. Das zweite war mehr Wasser“, so Wippersberger. Eine Langfristprognose der IKB geht davon aus, dass der Wasserbedarf von Innsbruck in den kommenden 50 Jahren – vor allem durch den Klimawandel bedingt – um 350 Liter auf 1.500 Liter pro Sekunde steigen wird.

Genau diese benötigten Zusatzmengen werden nun einem gänzlich neuen Stollen gefasst. An dessen Ende ist man über 600 Meter tief im Berg und 400 Meter unter der Oberfläche. Aus einem Betontunnel schießt das Wasser nur so aus dem Berg. Es kommt aus den Felsen darüber und aus sechs Bohrleitungen weiter hinten.