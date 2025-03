Die Angst der Pinzgauer vor dem nächsten Hochwasser

„Es kann nicht sein, dass die in Mittersill in den Retentionsbecken wieder Betriebe bauen, und sie dafür im Nationalpark im Krimmler Achental die Almen absaufen lassen.“ Der Pinzgauer übertönt mit seinem Ärger selbst das Rauschen der Krimmler Wasserfälle .

Die Pinzgauer Lokalbahn fährt erst seit Juni wieder von Zell am See bis Mittersill. Nach Krimml ist sie weiterhin nicht befahrbar.

Die Schienen enden im Nirgendwo oder sind unterspült, stellenweise wuchern Pflanzen auf den Schienen.

Die Kosten, die die Hochwasser – abseits von jenen bei Privatpersonen – durch Schäden an der Infrastruktur erzeugen, übersteigen die Investitionen in den Hochwasserschutz um den Faktor vier, sagt der Salzburger Landesrat Josef Schwaiger am Freitagabend in Mittersill, als er mit den Experten des Landes und der ETH Zürich die aktuellen Pläne für den überfälligen Hochwasserschutz präsentiert.