Hochsommerliche Tage in Sicht

Hochsommerlich

Für Aktivitäten im Freien bietet sich dieses Wochenende an: Am Samstag werden bis zu 28 Grad prognostiziert, am Sonntag sind knapp 30 Grad möglich. Das hochsommerliche Wetter bleibt uns bis Mitte der kommenden Woche erhalten: Dienstag und Mittwoch kann das Thermometer sogar bis auf 33 Grad steigen.

Zu warmer Mai

Der Mai fällt heuer deutlich zu warm aus – derzeit ist es im Monatsmittel um zwei Grad zu warm. Den wärmsten Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Österreich verzeichneten die Messstationen im Jahr 2003 – laut UBIMET-Experten ist es durchaus möglich, dass dieser Rekord gebrochen wird.