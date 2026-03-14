Der Himmelblaue Bläuling ist Schmetterling des Jahres

Der Himmelblaue Bläuling (lateinisch Lysandra bellargus) ist zum Schmetterling des Jahres 2026 in Österreich gekürt worden. Die Männchen begeistern mit intensiv himmelblau strahlenden Flügeln, während die Weibchen in einem eher braunen Farbton auftreten.

Rund 1.700 Personen haben aus den im Citizen Science Projekt „Schmetterlinge Österreichs“ gesammelten Fotos ihren Favoriten gewählt.

Besonders wohl fühlt sich der Himmelblaue auf sonnigen, trockenen und blütenreichen Wiesen sowie auf Kalkmagerrasen. Dort finden die Raupen ihre wichtigsten Nahrungspflanzen.