Justiz erfasst Hassverbrechen künftig ganz genau

Hassverbrechen nehmen zu. Die Justiz reagiert. Künftig soll genau erfasst werden, um welche Art von Hassverbrechen es sich handelt. Relevant bei derartigen Delikten ist dann, welche Motive dahinter stecken. Alter, Behinderung, Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung, sozialer Status und Weltanschauung sind die Kategorien, die im IT-System der Justiz eingetragen werden sollen.

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat das am Freitag in einem Erlass an OGH, Generalprokuratur, Oberlandesgerichte und Oberstaatsanwaltschaften festgehalten.

Relevant ist das bei Straftaten wie etwa Körperverletzung, gefährliche Drohungen, Sachbeschädigung oder Verhetzung. „Hassverbrechen sind nach wie vor traurige Realität in Österreich. Das haben uns vor wenigen Wochen homophobe Gewaltexzesse sehr deutlich vor Augen geführt“, sagt Sporrer.