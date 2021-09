Harley-Davidson-Fahrer und Beifahrerin in Kärnten schwer verletzt

Ein 66-jähriger Harley-Davidson-Fahrer und seine 50-jährige Beifahrerin haben sich bei einem Unfall auf der B 83 am Dienstag schwer verletzt. In der Gemeinde Steuerberg wollte der Mann drei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen. Auf der Höhe eines Pick-ups setzte dessen 78 Jahre alte Fahrer ebenfalls zu einem Überholvorgang an, so die Polizei.

Dabei kollidierten die Fahrzeuge und der Motorradfahrer stürzte. Er und die Beifahrerin wurden ins Klinikum Klagenfurt gebracht.