Notfall am Großglockner: 2 Wiener (27) von Lawine erfasst

Zwei 27-jährige Wiener sind am Samstagnachmittag auf der Kärntner Seite des Großglockners von einer Lawine erfasst worden. Die beiden Skitourengeher wurden dabei teilweise verschüttet und konnten sich rasch aus dem Schnee befreien. Sie wurden von einem Rettungshubschrauber geborgen, teilte die Polizei in einer Presseaussendung mit.

Die beiden Männer hatten geplant, im Glocknerbiwak zu übernachten und am nächsten Tag auf dem Weg zum Gipfel die Pallavicinirinne zu durchsteigen. Rund 300 Meter unterhalb des Glocknerbiwaks löste sich dann ein Schneebrett, das die beiden verschüttete.