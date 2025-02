Greenpeace-Analyse: Zu viel Streusalz in Österreichs Städten

In Österreichs Landesstädten wird zu viel Salz gestreut, hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace herausgefunden. Laut deren Analyse haben nur Eisenstadt und Klagenfurt gut abgeschnitten und ein positives "Grün" erhalten. Innsbruck, St. Pölten, Linz und Bregenz setzen im Vergleich besonders hohe Mengen an Streusalz ein und wurden mit "Rot" bewertet. Greenpeace warnte am Freitag vor den gravierenden Folgen für Umwelt, Tiere und Infrastruktur. Die Umweltschutzorganisation forderte eine drastische Reduktion des Streusalz-Einsatzes und bessere Regulierungen. "Der massive Einsatz von Streusalz ist nicht nur unnötig, sondern auch eine Gefahr für unsere Umwelt. Trotz milderer Winter wird weiterhin in großen Mengen gestreut", kritisierte Greenpeace-Sprecher Adam Pawloff. Dabei würden Städte wie Klagenfurt und Eisenstadt zeigen, dass es auch anders gehe. "Wir kommen auch mit einem sparsamen Einsatz von Streusalz sicher durch den Winter. Es ist höchste Zeit, dass Städte und Gemeinden Verantwortung übernehmen und den Salzverbrauch auf das absolute Minimum senken."

Innsbruck streut drei Mal so viel wie Salzburg Innsbruck setzt mit 3.800 Kilogramm Salz pro Straßenkilometer am meisten Streusalz ein, gefolgt von St. Pölten, Linz und Bregenz. Wien, Graz und Salzburg befinden sich im Mittelfeld und wurden "Gelb" eingestuft. Sparsamer sind Klagenfurt trotz der meisten Frosttage pro Jahr und Eisenstadt mit vergleichsweise geringen Mengen. Innsbruck streut fast drei Mal so viel Salz pro Kilometer wie Salzburg, obwohl beide Städte ähnliche Winterbedingungen haben. Streusalz verteilt sich laut Greenpeace weit über die Straßen hinaus und gelangt in Böden und Gewässer, was die Biodiversität beeinträchtigt. Bäume wie Linden und Kastanien erleiden dadurch Schäden. Haustiere wie Hunde leiden unter rissigen und entzündeten Pfoten, wenn sie mit dem Salz in Kontakt kommen. Besonders gefährlich sei Streusalz für kleine Vögel, die Salzkörner picken und daran sterben können.

Fahrbahnen und Gehwege sollten nach Meinung der Umweltschutzorganisation vorrangig geräumt werden, statt Salz großflächig zu streuen. Besonders in Städten und Gemeinden, wo langsam gefahren wird, reiche das Räumen oft aus, so Greenpeace. In Ausnahmefällen könne Sole, Feuchtsalz oder Splitt eingesetzt werden. Für Naturschutz- und Wasserschutzgebiete fordert Greenpeace ein absolutes Streusalzverbot.