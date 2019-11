Grazer Dschihadisten-Prozess auf Jänner vertagt

Zwei Zeugen, die derzeit in Bosnien sind, fehlen noch. Doch das Ehepaar ist wichtig für diesen Prozess, so wichtig, dass das aufwendige Verfahren gegen elf mutmaßliche Dschihadisten am Freitag in Graz unterbrochen wird. Es soll im neuen Jahr fortgesetzt und beendet werden, vermutlich in der letzten Jännerwoche.