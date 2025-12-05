Grazerin soll Kinder misshandelt und Ex-Partner attackiert haben

Eine 32-jährige Frau aus Graz soll am Mittwochvormittag ihren Ex-Partner mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Der 37-Jährige erlitt dabei eine leichte Verletzung im Hüftbereich. Der Tatverdächtigen wird zudem vorgeworfen, ihre beiden Kinder im Alter von sechs und knapp zwei Jahren misshandelt zu haben.

Laut Polizeibericht erstattete der 37-jährige Ex-Partner gegen 8:45 Uhr Anzeige. Als möglicher Auslöser für den mutmaßlichen Angriff wird eine zuvor durch das Jugendamt durchgeführte Kindesabnahme vermutet. Videos von Misshandlungen sichergestellt Der Mann hatte dem Jugendamt gemeldet, dass die 32-Jährige ihre beiden Kinder seit längerer Zeit regelmäßig misshandeln soll. In der Wohnung der Tatverdächtigen soll es daraufhin zu einem Streit gekommen sein, bei dem die Frau mutmaßlich zu einem Küchenmesser griff und ihren Ex-Partner attackierte. Zudem wird ihr vorgeworfen, eine gefährliche Drohung gegen ihn ausgesprochen zu haben.