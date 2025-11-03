Kindesmisshandlung nicht verhindert: Mutter in Krems verurteilt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eine Waldviertlerin ist am Montag in Krems wegen Quälens oder Vernachlässigens unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen zu 20 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Nichts unternommen Der Schuldspruch ist laut Gerichtsangaben nicht rechtskräftig. Der Frau wurde angelastet, von Misshandlungen ihrer vier Kinder durch ihren Ex-Lebensgefährten gewusst und nichts dagegen unternommen zu haben. Der 49-Jährige wurde in der Causa im September nicht rechtskräftig zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Zwei Töchter und zwei Söhne der Angeklagten sollen von ihrem ehemaligen Partner von 2009 bis Dezember 2023 im Bezirk Gmünd geschlagen sowie in Räumen eingesperrt worden sein. Auch Mutter misshandelt? Die Opfer waren minderjährig. Die Kindsmutter dürfte ebenfalls vom 49-Jährigen misshandelt und teilweise über Nacht in einer Waschküche oder in einem Holzlagerraum eingesperrt worden sein.