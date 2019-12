Gratis-Mautkorridor wurde mit einer Blockade eröffnet

Geht die Rechnung auf, sollten künftig Tausende Autos weniger durch die beiden Ortsgebiete fahren. Der Lackmustest wird am kommenden Samstag erfolgen. Mit dem Start der Weihnachtsferien in Deutschland und Österreich wird es die erste große Anreisewelle des Winters in die Tiroler Skigebiete geben. Und die sollte nun bestenfalls über die Autobahn an Kiefersfelden und Kufstein vorbeirollen.

Wer doch den Weg durch Kufstein sucht, muss damit rechnen, an einer Dosierampel warten zu müssen. Dieses System zur Verhinderung des Verkehrskollaps in der Stadt bleibt weiter im Einsatz.

Mautausnahmen in vier Bundesländern in Kraft

Am Sonntag feierten die beiden Bürgermeister erst einmal auf der Straße das Ende der Mautpflicht. Nach dem Motto „Der Kas is bissen“ bissen die Ortschefs in Leberkäse, den die Kiefersfeldner beim Fest gratis ausgaben.

Währenddessen traten am Sonntag auch die Mautausnahmen in Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich in Kraft. Bis Februar 2021 sollen dann die Auswirkungen evaluiert werden.