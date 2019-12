Gratis auf grenznahen Autobahnen: Jubel und Wut über Mautausnahmen

Die Lösung war typisch österreichisch. Wie Autobahnen im gesamten Bundesgebiet ist die Inntalautobahn (A13) in Tirol seit 1997 mautpflichtig. Auf einem sechs Kilometer langen Abschnitt von der deutschen Grenze bis zur Ausfahrt Kufstein Süd wurde die Vignette bis Dezember 2013 allerdings nicht kontrolliert.

Über den Gratiskorridor konnte der Urlauberverkehr in Richtung Kitzbühel und in die umliegenden Tourismusorte um die Bezirkshauptstadt gelenkt werden. Entsprechend groß war der Ärger in Kufstein, aber auch in den benachbarten Gemeinden in Bayern, als die Ausnahme fiel.