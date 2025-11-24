Glatteis und Schneefälle: Vorsicht auf Österreichs Straßen und Gehwegen

Im Westen Oberösterreichs gilt wegen des gefrierenden Regens die höchste Warnstufe Rot: Besonders glatt ist es in Braunau, Ried, am Innkreis und Schärding. Auch in Wien und im Burgenland war am Morgen besondere Vorsicht wegen Glatteis nötig, die Warnung für beide Bundesländer wurde mittlerweile aufgehoben. Alarmstufe Orange

Fünf weitere Bundesländer erhalten Unwetterwarnungen mit Alarmstufe Orange: Von Tirol und Vorarlberg über Salzburg und Kärnten bis nach Niederösterreich wird Schneefall erwartet. Einziger Lichtblick ist die Steiermark: Dort gilt nur die gelbe Warnstufe wegen stürmischem Wind.

Wie geht es in den kommenden Stunden weiter? Bis zum Abend breiten sich Regen und Schneefall entlang der Alpennordseite bis nach Niederösterreich aus, auch im Süden setzen leichter Schneefall und Regen ein. Nachmittagstemperaturen liegen minus 1 bis plus 8 Grad, mit den höchsten Werten im Westen und auf mittleren Höhenlagen. Entwarnung sollte es dann ab morgen, Dienstag geben: Im Tagesverlauf zieht die Kaltfront nach Osten ab, Österreich gelangt in eine nordwestliche Strömung. Vor allem im Südosten klingen Regen, Schneeregen und Schneefall bis zum Abend meist ab.