Mehrere Tote durch Glatteis auf Autobahn in Süddeutschland

Bei einem Unfall auf einer wetterbedingt glatten Autobahn nahe Maxhütte-Haidhof im Süden Deutschlands sind mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Im Nordwesten des Landes sorgte Schneefall in der Nacht auf Montag ebenfalls für zahlreiche Glätteunfälle. In der Hauptstadt Berlin fiel stellenweise Schnee, Räumfahrzeuge waren im Einsatz.

Nach bisherigen Polizeierkenntnissen waren in den tödlichen Unfall auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz im Bundesland Bayern am Montag in der Früh zwei Lastwagen und ein Auto verwickelt. Die Unfallursache war zunächst unklar, laut Polizei war es auf der Autobahn wetterbedingt glatt. Unklar war, ob es sich um Eisglätte durch gefrorenen Regen oder Schnee handelte.