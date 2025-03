Gibt es Verbindung zwischen Bombendrohungen und dem Fall Kellermayr?

Laut "n3lla" gebe es jetzt aber konkrete Hinweise zu Verbindungen zwischen der Gruppe "NWO" und den Kellermayr-Drohungen. "NWO - Neue Weltordnung" ist eine deutsche Internet-Troll-Gruppe, die jedenfalls in Deutschland mit Bombendrohungen in Serie für große Verunsicherung gesorgt hat.

Deutschen Medienberichten zufolge ist ein Mann in U-Haft, der dieser Gruppe zugerechnet wird. Die Cybersecurity-Spezialistin "n3lla",, die schon im Fall Kellermayr zahlreiche Informationen über mögliche Beteiligten an den Drohungen offengelegt hat, stelle eine mögliche Verbindung zwischen der "NWO" und den expliziten Morddrohungen gegen Kellermayr her - eben mit diesem "Teilgeständnis", auf das sie in ihrer Zeugeneinvernahme verwies.