Chemo und Dialyse zu Hause: So spart das niederländische Gesundheitssystem

Sonntag Abend, das Kind verletzt sich am Bein. Es weint, die Stelle ist gerötet und geschwollen. Geprellt oder doch gebrochen? Hierzulande lassen Eltern alles liegen und stehen, fahren mit dem Nachwuchs in die nächste Spitalsambulanz, wo es – meist mit entsprechender Wartezeit – Untersuchung, Diagnose und Behandlung gibt.

Passiert Ähnliches in den Niederlanden, sieht der Weg ganz anders aus. Eltern müssen ihre Allgemeinmedizinerin kontaktieren. In der Praxis ist das Krankenpflegepersonal die erste Anlaufstelle. Die Pflegekraft am Hörer lässt sich die Beschwerden schildern und entscheidet dann, wie es weitergeht. Einfach in eine Spitalsambulanz fährt dort niemand, weil es quasi nicht möglich ist. Spitalsambulanz ist tabu Der Weg dorthin führt immer über den Allgemeinmediziner. Das entlastet Krankenhäuser, ermöglicht effektivere Behandlungen und wirkt der Personalknappheit entgegen, die es im Gesundheitssektor in den Niederlanden ebenfalls gibt.

Könnten jene Maßnahmen, die in den Niederlanden greifen, auch auf Österreich und konkret auf Oberösterreich umgelegt werden? Das wollte eine Delegation unter Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander, ÖVP, kürzlich wissen. Unter anderen mit dabei: Peter McDonald, Obmann der ÖGK. Österreichs Botschafter in den Niederlanden, Engelbert Theuermann, berichtete in der Botschaft aus seinem Alltag mit drei Kindern und was passiert, wenn in Den Haag eines davon krank wird. 158 Euro für die Basis-Versicherung 2006 wurde das niederländische Gesundheitssystem auf komplett neue Beine gestellt. Seitdem sind beinahe 100 Prozent der Einheimischen pflichtversichert. Für das Basis-Paket, das die Grundleistungen abdeckt, sind 158 Euro pro Monat zu bezahlen, daneben gibt es Selbstbehalte. Was es nicht gibt, sind Wahlärztinnen und Wahlärzte: „Das Ziel der Reform war, das System fair, gerecht und für alle zugänglich zu machen“, sagt Bob Tieke von der niederländischen Gesundheitsbehörde Nza.

18 Millionen Menschen leben in den Niederlanden auf einer Fläche von ca. 41.500 km2. Damit ist das Land also sehr dicht besiedelt. Teure Zahnmedizin

Fast 100 Prozent der Einheimischen sind mit dem Basis-Paket pflichtversichert. Nicht abgedeckt ist etwa Zahnmedizin. Aufgrund der hohen Zusatzkosten für die Behandlung gehen rund eine Million Niederländer nicht regelmäßig oder nie zum Zahnarzt.

Vier große und weitere kleinere Versicherungsgesellschaften buhlen landesweit um Kundinnen und Kunden. Sie beleben die Konkurrenz, denn ein Mal pro Jahr darf die Versicherung gewechselt werden. Sie sind außerdem dafür verantwortlich, dass jedem Niederländer und jeder Niederländerin ein Allgemeinmediziner zur Verfügung steht. Die spielen die Hauptrolle im System, sie sind die sogenannten „Gatekeeper“, die entscheiden, wer eine weiterführende Behandlung bekommt oder eben nicht. Dabei wird den Niederländerinnen und Niederländern wesentlich mehr Selbstverantwortung zugetraut als den Patienten hierzulande: Das Kind fiebert hoch? Geben Sie ihm drei Tage Paracetamol.

Sogar Chemotherapien und Bauchfelldialysen werden fast flächendeckend zu Hause durchgeführt. „Es hat sechs Monate gedauert, bis es dazu in der Bevölkerung ein Umdenken gab“, erklärt Aart Beeker, Onkologe im Spaarne Gasthuis, einem Krankenhaus in Haarlem nahe Amsterdam. Transportwege fallen weg Der Erfolg spreche nun für sich: Betroffene berichten von einer großen Zufriedenheit und Autonomie. Sie können die Therapie eigenständig zu Hause durchführen, lange, anstrengende Transportwege, die sowohl die Patienten selbst, als auch das System belasten, fallen weg. Das Credo, das über allem schwebt: Zu Hause machen, was zu Hause möglich ist.

Klingt alles durchdacht, wenn es im System nicht ähnliche Herausforderungen geben würde wie in Österreich. Allen voran die Personalknappheit, speziell bei Medizinerinnen und Pflegekräften, sowie die schnell alternde Gesellschaft, die wesentlich mehr Pflegeaufwand erfordert. KI statt mehr Personal Jeglichen Optimismus, mehr Arbeitskräfte zu lukrieren, haben die Verantwortlichen hintangestellt. Aktuell geht es darum, gut mit dem bestehenden Personalstand hauszuhalten sowie mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz jene Lücken zu füllen, die aufgrund des Personalengpasses entstanden sind. Dabei erweist sich das Land als durchaus innovativ und federführend in der Forschung. Etwa mit der Entwicklung des MR-Linac, einer Kombination aus MRT Scan und genauer Strahlentherapie in einem Gerät, entwickelt an der Uniklinik Utrecht. Brauchten Patienten mit einem Prostata-Tumor bisher 35 bis 40 Behandlungen, reichen mit dem neuen MR–Linac zwei. Eine OP und mögliche Komplikationen fallen dadurch weg

Ob sich Maßnahmen aus dem niederländischen Gesundheitssystem auch hierzulande umsetzen und integrieren lassen, hängt auch davon ab, wie Gesundheitskasse, niedergelassene Ärzte, Spitäler und die Politik künftig zusammenspielen werden.

Reaktionen: Kassenstellen müssen in OÖ besetzt sein Mit vielen neuen Ideen im Gepäck macht sich Gesundheitspolitikerin Christine Haberlander, ÖVP, nun Gedanken, was davon konkret auf Oberösterreich umzulegen wäre. „Wichtig ist, dass wir ohne Scheuklappen an das System herangehen.“ Eine komplette Verlagerung von Chemotherapie und Bauchfelldialyse ins eigene Wohnzimmer kann sie sich für OÖ nur bedingt vorstellen: „Es soll drei Anlaufstellen geben: Das Spital, die niedergelassenen Ärzte und das Zuhause.“ Was schnell vorangetrieben werden müsse, sei der Ausbau der Pflege und der Ausbau der Kompetenzen, die das Personal hat. „Wir haben in den Niederlanden gesehen, dass der Großteil der Kontakte über das Pflegepersonal läuft, die telefonische Abklärung genauso wie das Wundmanagement.“ Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner als Schlüsselfunktionen wären wünschenswert. „Das ist aber nur umsetzbar, wenn es genug davon gibt. Wo will man die Menschen hinlotsen, wenn die entsprechenden Stellen nicht besetzt sind?“ Deswegen fordere sie klar eine Hausärzte-Garantie in OÖ.

