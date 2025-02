SPÖ-Kampfabstimmung: Schicksalstag für Georg Dornauer

Verteidigen will Dornauer auch die wichtigste Funktion, die ihm nach seinem Absturz noch geblieben ist. Am heutigen Samstagvormittag stellt er sich einer Kampfabstimmung um die Obmannschaft seines Heimatbezirks Innsbruck-Land – dem größten im Bundesland.

Ein gutes Jahrzehnt hat es gedauert, bis sich Georg Dornauer durch die Mühen der Ebene bis an sein Ziel gekämpft hatte und im Herbst 2022 nach der Tirol-Wahl die Funktion des SPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreters in einer Koalition mit der ÖVP übernommen hat.

Wer sich im Vorfeld des Duells in der Partei umhört, bekommt unterschiedlichste Einschätzungen zu hören. „Arschknapp“ werde es werden, meint ein langjähriger Funktionär, ein anderer glaubt an einen klaren Sieg von Höfler.

Um viel geht es vor allem für Dornauer. Wird er von der Basis, an der er immer noch viele Getreue haben dürfte, abgewählt, erscheint eine von dem Vollblutpolitiker offenkundig ersehnte Chance auf ein Comeback in der Zukunft unwahrscheinlich.

Hier sind auch viele rote Funktionäre politisch mit Dornauer groß geworden und ihm teilweise für seine Unterstützung auch nach der Jagdaffäre – bildlich auf der Titelseite der Krone dokumentiert – weiterhin dankbar. Für viele hat er aber auch den Bogen schlichtweg überspannt.

Höferl ist einer von ihnen: „Wir haben ihn stets trotz seiner Eskapaden und Skandale unterstützt. Dieses Foto war ein Pulverfass, das explodiert ist. Das hat er selbst verursacht.“

In ruhiges Fahrwasser

Der Tiroler Gewerkschaftschef, der seit einigen Monaten im Nationalrat sitzt, will in der anstehenden Abstimmung kein Duell erkennen. „Ich kandidiere nicht gegen Georg Dornauer, sondern für die Partei. Ich will den Bezirk wieder in ruhiges Fahrwasser führen.“