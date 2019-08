Gemeindebund will Schulärzte abschaffen

Schutzimpfungen, Impfberatung, Mitwirkung bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten und bei Projekten zur Gesundheitsförderung, sowie regelmäßige Erhebung und elektronische Dokumentation von Gesundheitsdaten der Schüler: Solche und mehr Aufgaben, die über die rein schulischen Belange – wie etwa die jährliche Untersuchung der Schüler sowie Beratung der Lehrer – hinausgehen, sollen die insgesamt 1.500 Schulärzte künftig übernehmen dürfen.

Das sieht eine Verordnung von Gesundheitsministerin Brigitte Zarfl vor. Begutachtungsfrist läuft bis 6. September.

Der Gemeindebund hingegen will Schulärzte in der derzeitigen Form lieber ganz abschaffen, so fordert es Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl gegenüber der APA. Damit wehrt sich der Gemeindebund gegen die geplante Verordnung des Gesundheitsministeriums, mit der Schulärzte explizit auch für Schutzimpfungen, Gesundheitsförderung und Dokumentation von Gesundheitsdaten zuständig werden sollen.