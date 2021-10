Gast bedrohte Wirt und Kellner bei Graz mit CO2-Waffe

Ein 44-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag den Wirt eines Lokals in Lieboch bei Graz sowie mehrere Angestellte mit einer Pistole bedroht. Die zu Hilfe gerufene Polizei stellte den Mann in seinem Auto.

Die Waffe, eine CO2-Pistole, hatte er hinter der Mittelkonsole versteckt. Er wurde festgenommen, die Pistole beschlagnahmt und gegen ihn ein Waffenverbot ausgesprochen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte.