Ganzjahresschauspiel: Herrn Döllerers Gespür für Geschmack

Seine, von ihm so benannte, „ Alpine Cuisine“ hat ihm aus gutem Grund – nein, aus bestem – allerlei Hauben (fünf von fünf) und Sterne (zwei von drei) eingebracht. Was aber bei aller Wertschätzung in der allgemeinen Wahrnehmung mitunter ein klein wenig zu wenig Beachtung erfährt, ist „Döllerers Wirtshaus“ .

Nächtigt man dort, holt man sich am Morgen sein Frühstück, oder zumindest Teile davon, im Feinkostladen. Einzigartig! Und was ebenfalls zum großfamiliären Gesamtkunstwerk „Döllerers Genusswelten“ gehört: das von den Döllerer-Brüdern Raimund und Christian geführte und von Papa Hermann gegründete Weinhaus samt Enoteca , ein paar Kilometer nur vom Stammhaus entfernt.

Oh ja, Gespür für Geschmack hat dieser Mann. Stellt er Pasta her, beispielsweise Tagliolini , die dann, je nach Saison, etwa mit Eierschwammerln serviert werden, kommen auf ein Kilo Hartweizengrieß 30 Eidotter.

Das macht nicht jeder so, aber das macht den nudeligen Unterschied. Und kommt man in den Genuss seines Erdäpfelpürees mit Bergkäse, in dem 350 Gramm beste Butter, 250 Gramm feinster Bergkäse und ein Kilo ausgesuchte Erdäpfel eins werden, möchte man sich am liebsten reinlegen in dieses cremige Glück.

Es ist ein Wunder …

„Ein Wirtshaus“, sagt Andreas, „sollte immer ein Spiegel der jeweiligen Region sein. Drum kommt mir beispielsweise auch kein anderer Saibling als jener aus dem nahen Bluntautal ins Wirtshaus. Außerdem gilt es, alte Dinge zu pflegen, die auf Speisekarten längst nicht mehr alltäglich sind, bei uns etwa die Schwarzbeernocken.“

Und wieder lassen die Omas grüßen …